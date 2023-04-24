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НовостиПолитика24 апреля 2023 9:37

Российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артемовска

Елизавета КУЗНЕЦОВА
Денис Пушилин.

Денис Пушилин.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Российские войска продвинулись на северо-западе, а также западе города Артемовск. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Напомним, накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут позволить себе оставить Артемовск, указав на то, что у российских военных появиться «трамплин» для наступления на Краматорск и Славянск.

Незадолго до появилось сообщение о том, что российские отряды штурмовиков освободили два квартала в Артемовске, а поддержку оказывали Воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ.