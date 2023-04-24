El Mundo: в Артемовске осталась лишь пара украинских бригад Фото: Елизавета КУЗНЕЦОВА

Украинские войска приняли решение вывести основную часть своих сил из Артемовска, поэтому сейчас в городе осталась только пара бригад. Об этом сообщает испанская газета El Mundo, ссылаясь на свои источник.

«Там осталась только пара хороших бригад, остальные ушли», - сказано в статье, где также сообщается, что основная масса украинской техники двигается из города.

Как заявляет собеседник издания, Артемовск выполнил миссию для Украины. «Теперь наша очередь нанести удар, и мы сделаем это очень скоро», - заявил источник.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не могут позволить себе выйти из Артемовска, указав на то, что в таком случае у российских военных появиться «трамплин» для наступления на Краматорск и Славянск.

Позже врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвинулись на северо-западе и западе Артемовска.