Заседание Совбеза ОНН под председательством Сергея Лаврова началось в Нью-Йорке Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Здсь под его председательством началось заседание Совета Безопасности. Об этом в понедельник, 24 апреля, проинформировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Началось заседание СБ ООН под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова по эффективной многосторонности через защиту принципов Устава ООН», - написала Захарова в Telegram.

Напомним, министр иностранных дел России прибыл в Нью-Йорк ночью 24 апреля. Как сообщала ранее Захарова, заседание Совбеза ОНН пройдет под председательством Лаврова.

Как ранее писал сайт KP.RU, Лавров и члены российской делегации долгое время ожидали визы, необходимые для участия в заседаниях Совета Безпасности ООН, которые должны пройти в Нью-Йорке 24 и 25 апреля. В итоге документы все-таки были выданы.