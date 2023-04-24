Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН. Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк в ночь на 24 апреля. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, уточнив, что Лавров будет председательствовать в заседании Совета Безопасности ООН.

«Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Завтра под его председательством состоится заседание СБ ООН», - написала Захарова в Telegram.

Напомним, США после долгой паузы выдали визу Сергею Лаврову для участия в Совбезе ООН 24-25 апреля. Посол России обвинил американцев в невыполнении международных обязательств.

Тем временем российским журналистам, которые должны были сопровождать главу Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова для участия в работе Совета безопасности ООН не выдали визы США. При этом о невыдаче виз стало известно всего за 40 минут до их вылета в Нью-Йорк. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это манипулированием свободой слова и правами журналистов.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «глупостью» невыдачу российским журналистам виз для работы в СБ ООН. По его словам, Россия не забудет и не простит подобное отношение.