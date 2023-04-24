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НовостиПолитика24 апреля 2023 14:45

Лавров назвал МВФ инструментом достижения военных целей США

Новые центры развития в мире пытаются сдержать односторонними санкциями, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лавров назвал МВФ инструментом достижения военных целей США

Лавров назвал МВФ инструментом достижения военных целей США

Фото: ТАСС

Международный валютный фонд (МВФ) окончательно превратился в инструмент достижения военных целей Соединенных Штатов, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Новые центры развития в мире пытаются сдержать односторонними мерами, включая перекрытие доступа к современным технологиям и финансовым услугам, вытеснение из цепочек поставок, конфискацию собственности. В результате – фрагментация мировой торговли, развал рыночных механизмов и окончательное превращение МВФ в инструмент достижения целей США, включая цели военного характера», – заявил он на заседании Совбеза ООН.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД РФ заявлял, что США могут обмануть в любой момент и гораздо чаще обманывают, чем выполняют свои собственные обещания.

Напомним, в понедельник, 24 апреля Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Здесь под его председательством началось заседание Совета Безопасности всемирной организации.