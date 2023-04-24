Лавров заявил, что ООН и ее Устав представляют угрозу амбициям США Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ОНН, которое проходит в Нью-Йорке под его председательством, выразил мнение, что ОНН и требования ее Устава представляют угрозу амбициям США.

«Как докладывал тогдашний госсекретарь США Джеймс Бейкер президенту Джорджу Бушу-старшему: «Главная угроза НАТО - это ОБСЕ». Я бы от себя добавил, что в наши дни и ООН, и требования ее Устава тоже представляют угрозу глобальным амбициям Вашингтона», - заявил глава российского МИД.

Напомним, Лавров ночью 24 апреля прибыл в Нью-Йорк, где в течение двух дней планируется проведение заседаний Совета Безопасности ОНН. В понедельник оно проходит под председательством главы российского МИД. Как ранее заявляла официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, заседание посвящено «эффективной многосторонности через защиту принципов Устава ООН».

Как ранее писал сайт KP.RU, Лаврову и участникам российской делегации долгое время не выдавали визы, которые были нужны для участия в заседаниях Совета Безпасности ООН в Нью-Йорке. В результате руководитель МИД России и члены делегации все-таки получили необходимые документы.