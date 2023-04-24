МИД РФ заявил, что Москва предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН в Женеву или Вену Фото: REUTERS

Директор департамента международных организаций министерства иностранных дел России Петр Ильичев рассказал, что Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ОНН в Женеву или Вену.

Дипломат в беседе с ТАСС пояснил, что Москва хотела бы видеть штаб-квартиру ОНН в более нейтральной точке, но многие члены организации не желают покидать Нью-Йорк.

«Там очень много причин, в том числе у них есть уже недвижимость, им тяжело иметь два представительства, поэтому у них все в Нью-Йорке. Это больше финансово-экономического плана размышления», - пояснил Ильичев.

В свою очередь, по его словам, российским дипломатам ближе добираться в Австрию или Швейцарию. Кроме того, эти страны более нейтральны, «даже несмотря на то, что сейчас они делают».

Как ранее писал сайт KP.RU, в понедельник, 24 апреля, в Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ОНН, на котором председательствует министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Там российский дипломат заявил, что ОНН и требования ее Устава представляют угрозу амбициям США.

Напомним, Лавров, а также члены делегации РФ не сразу получили визы, которые были необходимы для участия российских дипломатов в заседаниях Совбеза ОНН.