Подразделения ВСУ устроили перестрелку из-за недовольства приказами своего командования Фото: REUTERS

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о небоевых потерях украинской армии из-за конфликта между подразделениями. В результате конфликта ВСУ потеряли около 10 бойцов, трое из которых потеряны безвозвратно. Расследованием инцидента займется военная прокуратура и СБУ.

“Между украинскими националистами и грузинскими наемниками возник конфликт на почве того, что украинское командование в приказном порядке заставило радикалов предоставить грузинам обжитый и хорошо оборудованный ими ПВД”, – сообщил Марочко. По его информации, из-за недовольства командованием ВСУ между подразделениями завязался словесный конфликт, переросший в перестрелку.

В конце марта 2023 года стало известно, что конфликты возникают и между американскими наемниками, прибывшими в зону конфликта на Украине. Некоторые подразделения конфликтуют между собой и занимаются мошенничеством с благотворительностью.

Напомним, некоторые западные эксперты считают, что большие потери украинской армии ставят под угрозу возможность Киева провести запланированное весеннее контрнаступление.