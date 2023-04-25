В МИД России допустили отказ от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности

В МИД России допустили отказ от моратория на размещения ракет средней и меньшей дальности Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщил, что Россия может пересмотреть свою политику о размещении наземных ракет средней дальности в некоторых регионах из-за действий США.

“В частности, от конкретных параметров их дальнобойности будет принципиальным образом зависеть готовность России продолжать придерживаться одностороннего моратория на размещение в тех или иных регионах наземных ракет средней и меньшей дальности”, – сообщил Ермаков.

Он отметил, что “дестабилизирующие” военные программы Вашингтона и его союзников влияют на безопасность России как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в Европе.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков назвал наращивание ракетных вооружений Америки и ее союзников желанием глобального превосходства над Россией и Китаем и заявил о необходимости нарастить тактический ракетный потенциал России.

Сайт KP.RU также рассказывал, что недавно Пентагон провел испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы “продемонстрировать готовность ядерных сил США и вдохнуть уверенность в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания страны”.