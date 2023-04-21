В МИД России заявили о необходимости нарастить тактический ракетный потенциал

В МИД РФ назвали наращивание ракетных вооружений США желанием получить превосходство над Россией и Китаем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков назвал наращивание ракетных вооружений Америки и ее союзников желанием глобального превосходства над Россией и Китаем. По его мнению, России необходимо ответить увеличением собственного тактического ракетного потенциала для обеспечения национальной безопасности страны.

“Уже явно прослеживаются два вектора длительного военного противостояния с консолидированным западным миром - европейский и азиатский”, – заявил Машков.

Напомним, недавно Пентагон провел испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. США постоянно проводят подобные запуски для демонстрации эффективности сил ядерного сдерживания страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает Россию и Китай главными “стратегическими конкурентами” Вашингтона.

В конце февраля 2023 года указом Владимира Путина Россия вышла из договора о стратегических наступательных вооружениях. Причиной выхода из договора стало систематическое уклонение США от своих обязательств в данной сфере.