Трамп назвал выдвижение против него обвинений политическим преследованием

Трамп заявил о политическом преследовании после того, как Большое жюри приняло решение о предъявлении ему обвинений. Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп отреагировал на информацию о выдвижении против него обвинений, заявив, что его преследуют по политическим мотивам. Также Трамп назвал выдвижение против него обвинений вмешательством в предстоящие президентские выборы.

«Это политическое преследование и вмешательство в выборы на высочайшем уровне в истории», - цитирует заявление Трампа РИА Новости.

Также Трамп высказался относительно прокурора Манхэттена, заявив, что тот по поручению действующего президента Джо Байдена выполняет «грязную работу» в ущерб борьбе с убийствами и другими серьезными преступлениями.

Напомним, Большое жюри Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинения Трампу. Политику будет предложено добровольно сдаться.

Ранее Трамп заявил, что предъявление ему обвинений приведет к «смертям и разрушениям». Экс-президент США заявил, что такие обвинения может выдвинуть только «дегенеративный психопат».

Напомним, 10 марта 2023 года окружная прокуратура в Нью-Йорке вызвала бывшего президента для дачи показаний по делу о секретных выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, осуществлённых в разгар президентской кампании 2016 года.

Чем арест экс-президента обернется для США, читайте здесь на KP.RU.

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