Сенатор Косачев пожалел американских избирателей из-за намерения Байдена баллотироваться на второй срок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В связи с решением нынешнего американского лидера Джо Байдена баллотироваться на второй срок на выборах президента Соединенных Штатов Америки в 2024 году, американским избирателям можно только посочувствовать. Таким мнением поделился с РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

— Это внутреннее дело США. Со своей стороны, могу только вновь пожалеть американских избирателей, — сказал сенатор Константин Косачев.

Напомним, что 25 апреля действующий президент Джо Байден официально объявил о намерении баллотироваться на второй срок на предстоящих выборах в следующем году. Он решил сделать это в тот же день, что и в прошлый раз четыре года назад.

Главным оппонентом действующего американского лидера может стать бывший президент США, лидер республиканской партии Дональд Трамп, который заявил, что сможет остановить конфликт на Украине после победы на выборах.