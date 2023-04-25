Российские войска пресекли деятельность четырех диверсионных групп ВСУ в ЛНР и Харьковской области Фото: кадр из видео

Вооруженные силы России на Купянском направлении пресекли деятельность четырех украинских диверсионных групп в ЛНР и Харьковской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Орлянское, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп», – сказал генерал-лейтенант в ходе брифинга.

Кроме того, российскими войсками в Харьковской области было нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Двуречная и Синьковка, а также уничтожен склад боеприпасов противника в районе Терновой. ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины и один пикап, уточнил Конашенков.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе ВС России пресекли действия четырех украинских диверсионных групп на Купянском направлении.

В воскресенье, 23 апреля, российская авиация уничтожила две группы украинских диверсантов в Харьковской области.