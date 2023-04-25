Лавров назвал «шизофренической логикой» идею Запада о том, что контрнаступление Киева позволит Зеленскому начать переговоры

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Западная теория о том, что контрнаступление Украины позволит президенту Владимиру Зеленскому начать переговоры с Москвой выглядит шизофренической, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Наши цели мы очень ясно и честно изложили. А какая цель у США, НАТО, ЕС? Сейчас появилась теория о том, что Украине обеспечат контрнаступление и позволят начать Зеленскому переговоры. Это шизофреническая логика. Мы не хотим, чтобы с территории Украины исходила угроза», – заявил дипломат на пресс-конференции.

Как писал сайт KP.RU, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская армия уже ведет контрнаступление в Донбассе. По ее словам, ВСУ ведут «контрштурм» в Артемовске и Авдеевке, а также в районе Марьинки и Лимана.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассмотрел все возможные сценарии возможного контрнаступления ВСУ и убедился в готовности российских бойцов отражать любые атаки противника