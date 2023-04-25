Лавров заявил, что планы НАТО развалить Россию сплотили страну

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Страны НАТО планировали развалить Россию, но в итоге только сплотили ее, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Тезис о том, что Россия пыталась предотвратить расширение НАТО, но его ускорила – это с вашей колокольни. У нас же так: НАТО хотела развалить Россию, но в итоге она ее сплотила. Давайте не будем делать выводы», – сказал глава МИД РФ на пресс-конференции.

Как писал сайт KP.RU, ранее Лавров отмечал, что Соединенные Штаты и НАТО принимают прямое участие в конфликте на Украине, осуществляя поставки вооружения и подготовку военных кадров. Подготовка военнослужащих, ведется на территориях Великобритании, Германии, Италии и других стран, напомнил дипломат.

Напомним, еще до начала специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин называл очень опасным «бесконечное» расширение НАТО на восток. Он отметил, что расширение Североатлантического альянса на восток за счет постсоветских республик, в том числе Украины, вызывает у России серьезную озабоченность.