МИД России: Москва примет меры, если Финляндия не решит вопрос с арестом российской недвижимости

В МИД РФ призвали Финляндию решить проблему с арестом российских активов в Хельсинки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В МИД РФ сообщили, что вопрос с арестом нескольких квартир Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Финляндии до сих пор не решен и Москва готова принять ответные меры в случае отказа Хельсинки от урегулирования проблемы.

Сайт KP.RU рассказывал об аресте семи квартир и земельных участков в центре Хельсинки, принадлежащих России. Суммарная стоимость имущества оценивается в 1,4 млн евро. Власти Финляндии обосновали арест российских активов новыми санкциями Евросоюза.

Позже финский МИД снял арест на земельное имущество в связи с недостатком оснований для ареста.

"Вместе с тем остается пока неурегулированной ситуация вокруг находящихся в пользовании РЦНК квартир. Никаких разъяснений от финского ведомства по данному вопросу еще не получено", – подчеркнули в МИД России.

Данные действия в министерстве назвали “очередным антироссийским выпадом” властей Финляндии и предупредили их о готовности предпринять ответные меры в случае отказа Хельсинки от урегулирования ситуации.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае конфискации российских активов за границей. Согласно новому закону, в случае изъятия или ограничения прав на имущество РФ и российских физических и юридических лиц за рубежом может вводиться внешнее управление на активы недружественных стран в России.