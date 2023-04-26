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НовостиПолитика26 апреля 2023 6:10

Командующий силами спецопераций Украины Хоренко признал сложное положение ВСУ в Артемовске

Он считает, что бойцы ВСУ "знают как действовать в подобных условиях"
Сергей ЧИКОВ
Российские военные продолжают освобождение Артемовска

Российские военные продолжают освобождение Артемовска

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Командующий силами специальных операций Украины Виктор Хоренко в ходе визита в Артемовск признал сложность положения украинских сил в городе.

“Действительно, ситуация в Артемовске сложная, однако кто как не вы знает, что надо делать и как действовать в текущих условиях”, – приводит слова Хоренко телеграм-канал сил спецопераций Украины.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц недавно рассказал как проходит решающий штурм западных кварталов Артемовска, сколько территорий находится под контролем украинской армии и как российские бойцы умудряются спасать жизни мирным людям в сумасшедших по накалу городских боях.

Напомним, в Минобороны Украины также признают продвижение российских сил в Артемовске. Недавно подразделения ВДВ России блокировали северную и южную окраину города, а штурмовые отряды выбили ВСУ из трех кварталов в разных районах. Из-за огневого контроля почти всех путей снабжения есть прецеденты, когда украинские военные малыми группами бегут из города, а некоторые пытаются сдаться в плен.