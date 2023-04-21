Замглавы Минобороны Украины Маляр признала успехи российских сил в Артемовске

Российские силы продолжают постепенное освобождение Артемовска Фото: Александр КОЦ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала успешное продвижение российских сил в Артемовске.

“Простыми словами сегодняшние сводки. <...> Там сейчас ведутся ожесточенные бои. Противник атакует... На отдельных участках кое-где продвигается”, – сообщила Маляр в своем телеграм-канале.

Сайт KP.RU рассказывал, что недавно подразделения ВДВ России заблокировали Артемовск с северной и южной окраин, а штурмовые отряды освободили еще три квартала в разных частях города.

Анна Маляр назвала отступление бойцов ВСУ “контрштурмом”.

“То, что сейчас происходит — это элемент контрнаступления”, – заявила замминистра обороны, отметив, что данное контрнаступление ВСУ ведет и в Авдеевке, а также в районе Марьинки и Лимана.

Напомним, по состоянию на 19 апреля 2023 года под контролем российских сил находилось уже около 90% Артемовска. Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что падение ВСУ в городе развалит всю оборону украинской армии на Донецком направлении, а также может побудить союзников Киева и украинских граждан к желанию и поиску компромисса с Россией.