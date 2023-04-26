ВВС Германии: истребители НАТО идентифицировали три российских самолета над Балтийским морем

Ил-20 в сопровождении двух истребителей пролетел в международном пространстве над Балтийским морем Фото: REUTERS

ВВС Германии сообщили, что в международном воздушном пространстве над Балтийским морем в сопровождении двух истребителей Су-27 пролетел самолет радиоэлектронной разведки Ил-20. Самолеты ВКС России, по сообщению ведомства, летели с выключенными средствами обнаружения.

“Два Су-27 и один Ил-20 из России вновь пролетели в международном воздушном пространстве над Балтийским морем без сигнала обнаружения”, – отметили в ВВС Германии. Для идентификации российских самолетов было задействовано несколько истребителей Eurofighter ВВС Германии и Британии.

В Министерстве обороны России подчеркивали, что все полеты авиации ВКС России выполняются и будут выполняться в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

Напомним, в международном пространстве над Балтийским морем недавно пролетал самолет базовой патрульной авиации P-3 Orion ВМС Германии и стратегический бомбардировщик США B-52Н Stratofortress в сопровождении польских истребителей. Для их сопровождения также поднимались в воздух истребители ВКС России, нарушений государственной границы не произошло.