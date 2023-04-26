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НовостиВ мире26 апреля 2023 8:54

Польша внесла в Совет Европы проект резолюции о выплате Германией индивидуальных военных компенсаций

Варшава хочет предоставить своим гражданам право через суд добиваться от ФРГ индивидуальных компенсаций
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Польша внесла в Совет Европы проект резолюции о выплате Германией индивидуальных военных компенсаций

Польша внесла в Совет Европы проект резолюции о выплате Германией индивидуальных военных компенсаций

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава внесла в Совет Европы проект резолюции о предоставлении польским гражданам права через суд добиваться от ФРГ индивидуальных компенсаций за ущерб, нанесенный во времена Второй мировой войны.

«Мы хотим создать серьезный документ, который станет в будущем основой для правительства ФРГ для выплаты компенсаций в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека», - заявили в польском правительстве.

Напомним, в конце января этого года замминистра иностранных дел, уполномоченный правительства Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик заявил о планах Варшавы инициировать в Совете Европы принятие резолюции о выплате Берлином компенсаций за ущерб Второй мировой войны.

Польша также потребовала от ФРГ примерно 1,3 трлн в виде репараций. Берлин же неоднократно заявлял, что платить Варшаве больше не намерена.