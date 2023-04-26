Bloomberg: Пентагон вынес ценные уроки из конфликта на Украине на случай противостояния с Китаем

Пентагон сделал важные выводы из конфликта на Украине Фото: REUTERS

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что Пентагон получил ценные уроки из конфликта на Украине, которые могут пригодиться в возможном противостоянии с Китаем.

“Сейчас мы учимся развивать нашу индустриальная базу, которая по меньшей мере последние 60 лет переживала периоды то подъема, то спада”, – отметила Хикс в интервью изданию Bloomberg.

По ее словам, Пентагон будет наставить на увеличении количества долгосрочных контрактов на производство оружия. Также она отметила, что основное внимание американских властей сосредоточено на Китае.

“Мы не пытаемся балансировать между двумя театрами. У нас есть четкая стратегия, ориентированная на Китай”, – заявила Хикс.

Напомним, министр армии США Кристин Вормут признала, что американские оценки расхода боеприпасов в современных вооруженных конфликтах оказались ниже, чем в действительности. Американские власти пришли к выводу о необходимости наращивания мощностей ОПК для обеспечения оборонной готовности ВС США.

Недавно издание Politico сообщило, что союзники Киева подготавливают украинскую армию к предстоящему контрнаступлению с минимальной огневой поддержкой из-за истощения западных запасов боеприпасов.