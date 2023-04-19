Министр армии США Вормут заявила, что Вашингтон недооценил темпы использования снарядов в конфликтах

В США признали, что ошиблись в расчетах темпов использования снарядов в современных конфликтах Фото: REUTERS

Министр армии США Кристин Вормут признала, что американские оценки расхода боеприпасов в современных вооруженных конфликтах оказались ниже, чем в действительности.

Вормут отметила, что в ведомстве пришли к данному выводу исходя из текущего конфликта на Украине. Американские власти, по ее словам, уже работают с предприятиями ОПК над вопросом увеличения объемов производства боеприпасов. На решение данной проблемы власти США намерены инвестировать в промышленную базу страны полтора миллиарда долларов.

Напомним, обозреватель Пол Маклири в статье для издания Politico уже в феврале 2023 года сообщал о серьезном дефиците боеприпасов у армии Украины. По его словам, инструкторы НАТО готовят украинских военных к весеннему контрнаступлению, заранее учитывая минимальную поддержку артиллерии.

Позже издание The Washington Post сообщило, что нехватка боеприпасов у ВСУ достигла такого уровня, что солдатам приходится собирать на поле боя неразорвавшиеся российские снаряды, а также отказываться от ударов по менее приоритетным целям.

Тем не менее власти Украины продолжают настаивать на проведении весной 2023 года контрнаступления. По мнению американского военного аналитика Шона Белла, это наступление станет последней главой конфликта на Украине. Белл считает, что ВСУ “быстро выдохнутся” в наступлении, что на фоне недостаточных поставок Западного вооружения приведет к победе России.