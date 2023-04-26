Си Цзиньпин и Зеленский провели телефонный разговор

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявило в среду, 26 апреля, Центральное телевидение Китая.

Украинский президент в своем Twitter назвал состоявшийся телефонный разговор долгим и содержательным.

Глава КНР сообщил, что Пекин направит своего представителя с визитом на Украину, а также в другие страны для консультаций по урегулированию.

Напомним, украинский президент ни раз говорил о своем желании встретить с китайским лидером, если тот прибудет на Украину. Как отмечал Зеленский, у него совсем не было никаких контактов с главой Китая в 2022 году.

Как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможную встречу Си Цзиньпина и Зеленского, заявили, что глава КНР сам решает вопросы о целесообразности тех или иных контактов, Москва же не вправе давать ему советы.