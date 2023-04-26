Совфед РФ одобрил закон о пожизненном заключении за госизмену Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Члены Совета Федерации РФ на заседании, которое прошло в среду, 26 апреля, одобрили поправки, ужесточающие наказание за государственную измену. Согласно изменениям, за такое преступление грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Речь идет о поправках в 275 статью УК РФ, где говорится о наказании за шпионаж, передачу за границу государственной тайны, переход на сторону противника, а также финансирование и любую помощь странам, которые действуют против интересов России. На сегодняшний день максимальное наказание, которое может грозить по этой статье, - это 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

Напомним, поправки о пожизненном наказании за госизмену ранее, 18 апреля, приняла Госдума России.

Как ранее писал сайт KP.RU, 25 апреля стало известно о том, что к 14 годам колонии строгого режима и лишению воинского звания был приговорен ефрейтор Илья Трачук по делу о госизмене. Сообщалось, что военный Ростовского гарнизона незаконно получил доступ к данным, в которых содержалась гостайна.