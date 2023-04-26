Пожар произошел в здании Российского центра науки и культуры в Никосии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В столице Кипра Никосии в среду, 26 апреля, загорелся Российский центр науки и культуры (РЦНК). По словам очевидцев, пожар произошел после того, как неизвестными в здание были брошены коктейли Молотова.

Как пишет ТАСС со ссылкой на руководителя РЦНК Алину Радченко, сначала произошли два сильных хлопка, потом загорелись стена и крыша здания. По словам главы центра, люди, находившиеся в здании, эвакуированы. В настоящее время возгорание тушат пожарные, сотрудники полиции оцепили здание.

Ранее KP.RU писал о ситуации с арестом нескольких квартир РЦНК в Финляндии. Так, сообщалось о наложении ареста на российское имущество – квартиры и земельные участки в центре Хельсинки общей стоимостью 1,4 млн евро. Власти Финляндии обосновали такое решение новыми санкциями ЕС. Позже они сняли арест на земельные участки, однако вопрос с арестом квартир РЦНК до сих пор не решен. Позже посольство России на Кипре сообщило, что пожар в здании РЦНК в Никосии потушен, в результате люди не пострадали, причины возгорания уточняются.