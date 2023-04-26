Китай направит на Украину представителя для консультаций по урегулированию конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекин направит с визитом на Украину специального представителя, который проведет переговоры со всеми сторонами по урегулированию военного конфликта. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин, который провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Китай направит специального представителя правительства КНР по вопросам Евразии на Украину и в другие страны», - заявил глава КНР, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

В ходе телефонного разговора председатель КНР и украинский президент обсудили двусторонние отношения, а также обменялись мнениями по поводу кризисной ситуации на Украине.

Напомним, разговор между Зеленским и Си Цзиньпином состоялся сегодня, 26 апреля. Как писал сайт KP.RU, ранее украинский президент ни раз заявлял о своем желании встретиться с китайским лидером, если тот вдруг прибудет на Украину, отмечая также, у него совсем не было никаких контактов с главой КНР в 2022 году.