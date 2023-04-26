МИД России прокомментировал разговор Зеленского и Си Цзиньпина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва отмечает усилия Пекина по налаживанию переговорного процесса по украинскому конфликту. Такое заявление в среду, 26 апреля, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя состоявшийся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского.

«Отмечаем готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса», - заявила представитель российского внешнеполитического ведомства, отметив, что в этом разговоре можно увидеть «широкое созвучие наших принципиальных подходов с положениями опубликованного МИД КНР … соответствующего позиционного документа».

При этом Захарова отметила, что Киев показал неприятие любых здравых инициатив, которые направлены на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, выдвигая свои ультиматумы.

«Украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив. По их собственному признанию, Минские соглашения были нужны лишь для затягивания времени и накопления наступательного потенциала», - добавила она.

Напомним, разговор между Зеленским и Си Цзиньпином прошел сегодня, 26 апреля. Как писал сайт KP.RU, Пекин сообщил о направлении на Украину своего представителя для консультаций по урегулированию конфликта.