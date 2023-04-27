Взрыв прогремел у подъезда жилого дома в Мелитополе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ранним утром 27 апреля в Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв у подъезда жилого дома. На месте происшествия работают оперативные службы. Об этом рассказали в Telegram-канале администрации города.

— Примерно в 5.15 в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома на ул. Кирова прозвучал взрыв, — сказано в публикации.

Отмечается, что сработало самодельное взрывное устройство, а от взрыва пострадал один человек, которого пришлось госпитализировать. На месте происшествия проводятся проверки, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.

Оперативные службы будут устанавливать причастных к взрыву людей.

Ранее KP.RU рассказывал о взрыве в Белгороде. Он произошел 20 апреля на перекрестке центральных улиц города. Его причиной стал нештатный сход боеприпаса СУ-34. В результате происшествия повреждены некоторые из жилых строений.