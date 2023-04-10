Пушилин: освобождение Марьинки затягивается из-за постоянной переброски резервов ВСУ Фото: Иван ВИСЛОВ

То, что освобождение Марьинки, затянулось, можно объяснить тем, что Украина постоянно перебрасывает в населенные пункт новые резервы. Такое заявление сделал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник, 10 апреля.

«Затянувшееся освобождение Марьинки вполне объясняется тем количеством резервов, которые бросались и продолжают бросаться со стороны украинского режима», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он пояснил, что Киев таким образом старается не позволить Вооруженным силам РФ полностью освободить Марьинку и продвинуться дальше в других направлениях. В то же время Пушилин отметил, что ситуация в населенном пункте «развивается достаточно динамично».

Как ранее писал сайт KP.RU, 10 апреля 2023 года Пушилин рассказал о том, что Вооруженные силы России активно продвигаются в районе Авдеевки. Это делается для того, чтобы не допустить возможности обстрелов Донецка, Ясиноватой и Макеевке украинскими войсками.

Напомним, врио главы ДНР также заявил, что в настоящее время более 75% территории Артемовска находится под контролем ВС РФ, но говорить о полном освобождении города пока рано. Пушилин сообщил, что ВСУ, отступая, подорвали здание администрации Артемовска. По его словам, работы по восстановлению в городе будет много, но выразил уверенность, что власти со всем справятся, так как уже есть опыт Мариуполя.