Захарова заявила, что Запад занимается полноценным военным планированием действий ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западные союзники Киева стоят не только за тактическим, но и за полноценным военным планированием действий ВСУ в конфликте.

“Западники открыто заявляют, что они сделают все возможное, чтобы анонсированное в ближайшее время наступление ВСУ состоялось. То есть они даже не скрывают, что именно они стоят за всем этим самым военным планированием”, – отметила Захарова на брифинге. По ее словам, это лишний раз доказывает прямое участие Запада в конфликте.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что признание властей Украины о неизбежном поражении Киева при прекращении военной поддержки Запада является явным доказательством прямого участия союзников Зеленского в конфликте.

Также он подчеркивал, что без вмешательства Запада конфликт был бы уже давно решен, но союзники Киева не заинтересованы в прекращении боевых действий, так как при помощи Украины пытаются устранить очередного конкурента на мировой арене в лице России.