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НовостиПолитика27 апреля 2023 8:51

Захарова заявила, что Запад стоит за полноценным военным планированием конфликта на Украине

Западные союзники Киева открыто заявляют, что делают все возможное для наступления ВСУ
Сергей ЧИКОВ
Захарова заявила, что Запад занимается полноценным военным планированием действий ВСУ

Захарова заявила, что Запад занимается полноценным военным планированием действий ВСУ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западные союзники Киева стоят не только за тактическим, но и за полноценным военным планированием действий ВСУ в конфликте.

“Западники открыто заявляют, что они сделают все возможное, чтобы анонсированное в ближайшее время наступление ВСУ состоялось. То есть они даже не скрывают, что именно они стоят за всем этим самым военным планированием”, – отметила Захарова на брифинге. По ее словам, это лишний раз доказывает прямое участие Запада в конфликте.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что признание властей Украины о неизбежном поражении Киева при прекращении военной поддержки Запада является явным доказательством прямого участия союзников Зеленского в конфликте.

Также он подчеркивал, что без вмешательства Запада конфликт был бы уже давно решен, но союзники Киева не заинтересованы в прекращении боевых действий, так как при помощи Украины пытаются устранить очередного конкурента на мировой арене в лице России.