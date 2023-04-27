В администрации Эрдогана заявили, что слухами о состоянии здоровья президента Турции «пытаются перевернуть политические реалии» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В администрации турецкого лидера заявили, что слухи о состоянии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «пытаются перевернуть политические реалии», отметив, что глава государства продолжает свою деятельность в рабочем порядке.

«Подобными слухами и дезинформацией о здоровье нашего президента пытаются перевернуть политические реалии. Наш президент крайне силен, полон энергии и продолжит управлять страной еще долгое время», — заявил глава управления по коммуникациям администрации Фахреттин Алтун.

Напомним, в минувшую среду, 26 апреля, президент Турции отменил поездку по турецким городам в рамках предвыборной кампании, уточнив, что принял соответствующие решение по рекомендации врачей.

Как сообщал сайт KP.RU, днем ранее, 25 апреля, интервью турецкого лидера внезапно было прервано, когда глава государства почувствовал себя плохо в прямом эфире на фоне желудочного гриппа. Сообщалось, что тогда Эрдоган даже думал, не отменить ли программу.