Российские штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в Артемовске Фото: Александр КОЦ

Российские штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в Артемовске, а подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на южной и северной окраинах города. Об этом рассказали на брифинге Министерства обороны Российской Федерации.

Свыше 400 наемников и защитников киевского режима ликвидированы на Донецком направлении за прошедшие сутки.

Также российским войскам удалось уничтожить две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин и еще ряд военной техники противника. За сутки авиация совершила четыре самолетовылета, а артиллерийские подразделения смогли выполнить 59 огневых задач.

Также сообщается, что на Краснолиманском и Купянском направлениях было уничтожено около 180 бойцов ВСУ. Артиллерия «Южной» группировки войск смогла поразить ряд подразделений противника в районе населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Калинина.