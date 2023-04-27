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НовостиПолитика27 апреля 2023 12:00

Российские штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в Артемовске

Подразделения ВДВ сковывают противника на северной и южной окраинах города
Роман ПОЛОСИКОВ
Российские штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в Артемовске

Российские штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в Артемовске

Фото: Александр КОЦ

Российские штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в Артемовске, а подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на южной и северной окраинах города. Об этом рассказали на брифинге Министерства обороны Российской Федерации.

Свыше 400 наемников и защитников киевского режима ликвидированы на Донецком направлении за прошедшие сутки.

Также российским войскам удалось уничтожить две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин и еще ряд военной техники противника. За сутки авиация совершила четыре самолетовылета, а артиллерийские подразделения смогли выполнить 59 огневых задач.

Также сообщается, что на Краснолиманском и Купянском направлениях было уничтожено около 180 бойцов ВСУ. Артиллерия «Южной» группировки войск смогла поразить ряд подразделений противника в районе населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Калинина.