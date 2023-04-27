Российские военные продолжают успешное выполнение боевых задач в рамках спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило об уничтожении около 180 военных ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях за прошедшие сутки.

На Купянском направлении ВСУ потеряли до 110 бойцов, две бронемашины, три автомобиля и установку РСЗО “Град”. На Краснолиманском направлении ликвидировано более 70 украинских военных, две бронемашины, гаубица Д-30 и САУ “Гвоздика”.

Основные потери украинская армия в очередной раз понесла на Донецком направлении, за прошедшие сутки там было уничтожено более 400 военных и наемников ВСУ. Суммарные потери Киева по всем направлениям составили до 670 военных и наемников. Также за сутки российское ПВО сбило 21 украинский беспилотник, перехватило 4 ракеты РСЗО HIMARS, а авиация ВКС РФ сбила Су-24 ВС Украины в районе Липовки в ДНР.

Напомним, западные эксперты из-за значительных потерь ВСУ в живой силе еще в марте 2023 года стали сомневаться в возможности Киева успешно провести запланированное на весну масштабное контрнаступление.

Американский военный эксперт Шон Белл считает, что оно может стать последней главой конфликта на Украине. По его мнению, украинские войска “быстро выдохнутся” в атаке, что на фоне слабеющей поддержки Западных союзников Киева приведет к победе России.