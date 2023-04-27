Пушилин заявил, что Минобороны РФ приняло исчерпывающие меры для отражения контрнаступления ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженный силы России готовы к анонсированному контрнаступлению украинской армии, принимаются исчерпывающие меры для его отражения, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Рано или поздно украинский режим заставят пойти в это контрнаступление. Наши ребята, Министерство обороны к этому готовы. Принимаются исчерпывающие меры, чтобы у противника ничего не получилось», – сказал он в ходе прямой линии с жителями республики.

Пушилин добавил, что российские военные делают все возможное для скорейшего достижения целей спецоперации.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская армия уже ведет контрнаступление в Донбассе. По ее словам, ВСУ ведут «контрштурм» в Артемовске и Авдеевке, а также в районе Марьинки и Лимана.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассмотрел все возможные сценарии возможного контрнаступления ВСУ, убедившись в готовности российских военных отражать любые атаки противника.