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НовостиПолитика27 апреля 2023 13:37

Пушилин заявил, что Минобороны РФ приняло исчерпывающие меры для отражения контрнаступления ВСУ

Рано или поздно Киев заставят пойти в это контрнаступление, считает политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Пушилин заявил, что Минобороны РФ приняло исчерпывающие меры для отражения контрнаступления ВСУ

Пушилин заявил, что Минобороны РФ приняло исчерпывающие меры для отражения контрнаступления ВСУ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженный силы России готовы к анонсированному контрнаступлению украинской армии, принимаются исчерпывающие меры для его отражения, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Рано или поздно украинский режим заставят пойти в это контрнаступление. Наши ребята, Министерство обороны к этому готовы. Принимаются исчерпывающие меры, чтобы у противника ничего не получилось», – сказал он в ходе прямой линии с жителями республики.

Пушилин добавил, что российские военные делают все возможное для скорейшего достижения целей спецоперации.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская армия уже ведет контрнаступление в Донбассе. По ее словам, ВСУ ведут «контрштурм» в Артемовске и Авдеевке, а также в районе Марьинки и Лимана.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассмотрел все возможные сценарии возможного контрнаступления ВСУ, убедившись в готовности российских военных отражать любые атаки противника.