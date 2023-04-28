Время стало главным врагом Киева в текущем конфликте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель Newsweek Брендан Коул заявил, что ближайшее время будет решающим для Киева в текущем конфликте. По его мнению, Западные союзники Украины теряют терпение в ожидании успехов ВСУ на поле боя.

“Ставки не могут быть выше. <…> Часики тикают. Так что время — самый большой враг Украины”, – отметил профессор Европейского института управления бизнесов Пушан Датт.

Авторы статьи считают, что Киеву придется доказать необходимость продолжения поддержки Украины, иначе союзники могут потерять терпение. Однако, по их мнению, недостаток вооружения ставит под вопрос возможности ВСУ что-либо продемонстрировать.

"Остается серьезная нехватка определенных позиций, которую международные партнеры Украины либо не смогли, либо не захотели устранить", – отметил британский аналитик Ник Рейнольдс, ссылаясь на недавнюю утечку секретных документов Пентагона.

Ранее профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси заявил, что Западные союзники Киева отдают Владимиру Зеленскому не более шести месяцев на достижение приемлемых успехов в зоне спецоперации.

Врио главы ДНР Денис Пушилин уверен, что контрнаступление ВСУ произойдет, даже если украинское командование по тем или иным причинам захочет его отменить. По его мнению, Западные союзники Киева заставят его “отрабатывать” огромные вложенные средства.

Американский военный аналитик Шон Бэлл считает, что это наступление может стать последней главой конфликта на Украине. Эксперт считает, что ВСУ “быстро выдохнутся” в атаке, что на фоне слабеющей поддержки Запада приведет к победе России.