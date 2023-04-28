Елена Блиновская раскаялась и признала свою вину

Следственный Комитет намерен ходатайствовать перед Пресненским районным судом об избрании в отношении Елены Блиновской меры пресечения в виде лишения свободы Фото: ТАСС

В ходе допроса блоге Елена Блиновская раскаялась в содеянном, признав свою вину в полном объеме. Об этом сообщает Следственный Комитет.

Согласно сообщению, в рамках предварительного расследования Следственного комитета Москвы установят лица, «которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне».

Кроме того, в пятницу, 28 апреля, Следственный Комитет намерен ходатайствовать перед Пресненским районным судом об избрании в отношении Елены Блиновской меры пресечения в виде лишения свободы.

Напомним, Елена Блиновская была задержана днем ранее, 27 апреля, по подозрений в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей, а также в отмывании в особо крупном размере средств.

Как сообщал сайт KP.RU, Следственный комитет РФ сообщил об обысках в коттедже Елены Блиновской, заявляя, что в ее гараже стояли внедорожники Lamborghini Urus и Range Rover, а также несколько мотоциклов. Отмечалось, что вместе с блогером на границе с Белоруссией задержали еще двух мужчин.