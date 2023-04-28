Шойгу заявил, что передаваемое Украине вооружение попадает в руки террористов

Шойгу предупредил, что поставляемое Киеву оружие попадает на "черный рынок" Фото: Вадим САВИЦКИЙ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что передаваемое Западными партнерами Киева оружие попадает в руки террористов и подрывает безопасность в Европе и во всем мире.

“Передаваемое вооружение попадает на "черный рынок" и далее в руки террористических организаций, что создает дополнительные риски, особенно с учетом заявлений о поставках ВСУ боеприпасов с сердечником из обедненного урана”, – сказал министр на совещании глав МО стран ШОС в Нью-Дели.

Шойгу отметил, что поставки оружия ВСУ лишь затягивают конфликт и наносят вред гражданам Украины и инфраструктуре страны. Эта ситуация не оставляет России других вариантов, кроме как нейтрализовать угрозы со стороны Киева военным путем.

“Задачи наши ясны, и специальная военная операция будет доведена до конца”, – подытожил Шойгу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отмечал, что поставки Западными союзниками Киева оружия в зону конфликта не изменят ход и итоги спецоперации, однако затянут конфликт и приведут к более печальным последствиям для самой Украины.

В МИД России тоже обращали внимание, что попадающее на Украину западное оружие, в том числе ПЗРК и ПТРК, в силу зашкаливающей там коррупции расползается по всему миру, в зоны других региональных конфликтов, попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов различных мастей.