Самокатчик на скорости влетел в машину и устроил ДТП во Владивостоке

Самокатчик в результате столкновения оказался на капоте Фото: Кадр видео

Авария с участием самокатчика произошла во Владивостоке. Как сообщает vostokmedia.com, о таком пока еще непривычном происшествии стало известно из социальных сетей – видео с ДТП, снятое на регистратор, опубликовал водитель пострадавшей машины.

Все произошло в позднее время суток, возможно, это стало ключевой причиной аварии. Владелец авто ехал по улице Интернациональная (микрорайон Чуркин, выше ТРК «Калина Молл») и решил завернуть на заправку. В этот момент и произошло столкновение: самокатчик не успел объехать транспортное средство и оказался на его капоте.

К слову, на кадрах кажется, что скутер едет на огромной скорости. По факту, конечно, самокат двигался быстрее притормозившей машины. Хотя отметим, что максимальная скорость новых средств индивидуальной мобильности – около 25 километров в час.

В результате ДТП механические повреждения получила машина, сам виновник аварии не пострадал.

Отметим, что на видео с регистратора сбита дата.

Аварии с участием электросамокатов пока редкость, но все чаще случаются различные происшествия. Например, в июле 2022 года в популярном у владивостокцев месте отдыха «гонщик» наехал на шестилетнего ребенка. Растущее количество ДТП с новым видом транспорта стало причиной изменений теоретической части в автошколах – в апреле 2023-го стало известно, что МВД России включило в теоретический экзамен на водительские права вопросы об электросамокатах.

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