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НовостиВ мире28 апреля 2023 8:25

Польша потребует от Еврокомиссии проверить экспорт продуктов из Украины на нарушения рынка

Премьер республики уточнил, что проверка должна коснуться нескольких областей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Польша потребует от Еврокомиссии проверить экспорт продуктов из Украины на нарушения рынка

Польша потребует от Еврокомиссии проверить экспорт продуктов из Украины на нарушения рынка

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о планах властей республики потребовать от Еврокомиссии провести проверку экспорта продовольствия из Украины на предмет рыночных нарушений.

Как заявил глава польского правительства, власти республики собираются подать в Еврокомиссию запрос с просьбой о проверки нарушение рынка в нескольких областях, среди которых птица, яйца, а также молочные продукты.

«Мы хотим честно проверить влияние этих продуктов на польский рынок за последние несколько месяцев и риски, связанные с дестабилизацией польского рынка на будущее», - заявил премьер Польши.

Моравецкий также заявил, что Польша может принять решение об отмене национальных ограничений, которые были введены в отношении украинского продовольствия в том случае, если те будут перенесены на общеевропейский уровень.

Напомним, ранее Польша и Венгрия приостановили импорт зерна, а также других отдельных продуктов из Украины, а позже к ним присоединилась Словакия. Такое решение было принято из-за протестов местных фермеров, которые несли убытки, так как дешевое украинское зерно, оставалось в Европе, а не уходило в страны Африки.