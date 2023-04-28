Польша потребует от Еврокомиссии проверить экспорт продуктов из Украины на нарушения рынка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о планах властей республики потребовать от Еврокомиссии провести проверку экспорта продовольствия из Украины на предмет рыночных нарушений.

Как заявил глава польского правительства, власти республики собираются подать в Еврокомиссию запрос с просьбой о проверки нарушение рынка в нескольких областях, среди которых птица, яйца, а также молочные продукты.

«Мы хотим честно проверить влияние этих продуктов на польский рынок за последние несколько месяцев и риски, связанные с дестабилизацией польского рынка на будущее», - заявил премьер Польши.

Моравецкий также заявил, что Польша может принять решение об отмене национальных ограничений, которые были введены в отношении украинского продовольствия в том случае, если те будут перенесены на общеевропейский уровень.

Напомним, ранее Польша и Венгрия приостановили импорт зерна, а также других отдельных продуктов из Украины, а позже к ним присоединилась Словакия. Такое решение было принято из-за протестов местных фермеров, которые несли убытки, так как дешевое украинское зерно, оставалось в Европе, а не уходило в страны Африки.