Послы ЕС выступили за продление свободного ввоза товаров и продуктов с Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Послы Европейского союза проголосовали за продление на год беспошлинного ввоза в Евросоюз товаров из Украины, в том числе аграрную продукцию. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщило шведское председательство в Совете ЕС.

«Комитет постоянных представителей ЕС поддержал предложение о временном продлении либерализации торговли, дополняющей торговые послабления в рамках Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли ЕС и Украины», — сказано в сообщении, которое было опубликовано на сайте шведского председательства

Уточняется, что соответствующие решение было принято, несмотря на демарш стран Восточной Европы, которые выступают против затоваривания рынков продовольствием из Украины.

Напомним, сегодня, 28 апреля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о планах польских властей потребовать от Еврокомиссии провести проверку на предмет рыночных нарушений экспорта продовольствия из Украины. Ранее Польша, а также Венгрия и Словакия приостановили импорт зерна и других отдельных продуктов из Украины.