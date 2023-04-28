МИД Молдавии вызвал посла РФ в Кишиневе из-за заявлений официальных лиц России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российского посла в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в Министерство иностранных дел Молдавии для того, чтобы дипломат дал «объяснения по поводу заявлений» официальных лиц России, которые касались республики. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

«Министерство иностранных дел и европейской интеграции не будет комментировать абсолютно неприемлемый язык высказываний некоторых российских чиновников, изложенных сегодня», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя учреждение новой партнерской миссии Евросоюза, заявила, что Европейский союз своей миссией в Молдавии де-факто займется внешним управлением республики.

Незадолго до этого заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя запрет российскому президенту на въезд в Молдавию заявил, что Москве не имеет смысла пытаться разговаривать с нынешними властями Молдавии, добавив, что теперь такой страны нет.