Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Документ также запрещает продажу никотинсодержащей жидкости с ароматизаторами и добавками, усиливающими никотиновую зависимость.

Согласно документу, с 1 июня этого года устройства для потребления никотинсодержащей продукции можно будет приобрести только в магазинах и павильонах. Таким образом, торговля вейпами на ярмарках, выставках, дистанционным способом продажи или с использованием автоматов будет запрещена.

Кроме того, законом запрещается выкладка и демонстрация вейпов в торговом объекте, кроме случаев, когда покупатель просит показать товар. Документом вводит также запрет на введение скидок с цены вейпов любыми способами, в том числе с помощью купонов и талонов.

Напомним, на этой неделе Совет Федерации одобрил закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и ароматизированной жидкости для вейпов с никотином.

Сайт KP.RU проводил опрос среди читателей, как можно сделать вейпы недоступными для подростков. Большинство проголосовавших видят только один возможный выход – полный запрет продажи подобной продукции в стране.