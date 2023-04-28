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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 16:27

Следователи продолжают устанавливать соучастников блогера Елены Блиновской

Ранее она была отправлена под домашний арест
Екатерина КОСОБОКОВА
Следователи продолжают устанавливать соучастников блогера Елены Блиновской

Следователи продолжают устанавливать соучастников блогера Елены Блиновской

Фото: Иван МАКЕЕВ

Следователи продолжают устанавливать тех, кто может быть причастен к преступлению, которое совершила блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов в размере 918 млн рублей.

«Следователи продолжают устанавливать всех лиц, причастных к совершению преступления», - сказано в сообщении Главного следственного управления СК России по Москве.

Как считают следователи, в 2019-2022 годах Блиновская дробила свой бизнес, избегая таким образом уплаты налогов. Всего за это время блогер не доплатила в федеральный бюджет 918 млн рублей.

Как ранее писал сайт KP.RU, Блиновскую задержали в четверг, 27 апреля. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей, а также в отмывании денег в особо крупном размере. Следователи после обысков в коттедже блогера сообщили, что в ее гараже стояли внедорожники Lamborghini Urus и Range Rover, а также несколько мотоциклов.

В пятницу, 28 апреля, Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест. На такой мере пресечения для блогера настаивало следствие.

Женщина, в свою очередь, раскаялась в совершении преступления, она также пообещала возместить ущерб, который нанесла государству.