Следователи продолжают устанавливать соучастников блогера Елены Блиновской Фото: Иван МАКЕЕВ

Следователи продолжают устанавливать тех, кто может быть причастен к преступлению, которое совершила блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов в размере 918 млн рублей.

«Следователи продолжают устанавливать всех лиц, причастных к совершению преступления», - сказано в сообщении Главного следственного управления СК России по Москве.

Как считают следователи, в 2019-2022 годах Блиновская дробила свой бизнес, избегая таким образом уплаты налогов. Всего за это время блогер не доплатила в федеральный бюджет 918 млн рублей.

Как ранее писал сайт KP.RU, Блиновскую задержали в четверг, 27 апреля. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей, а также в отмывании денег в особо крупном размере. Следователи после обысков в коттедже блогера сообщили, что в ее гараже стояли внедорожники Lamborghini Urus и Range Rover, а также несколько мотоциклов.

В пятницу, 28 апреля, Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест. На такой мере пресечения для блогера настаивало следствие.

Женщина, в свою очередь, раскаялась в совершении преступления, она также пообещала возместить ущерб, который нанесла государству.