Украинский пленный рассказал, что солдат ВСУ заставляют писать рапорты с просьбой похоронить их на позициях. Фото: REUTERS

Солдаты ВСУ под принуждением пишут рапорты с просьбами в случае их гибели в ходе боевых действий похоронить их прямо на позициях. Об этом рассказал находящийся в плену военнослужащий ВСУ Владимир Киндюк.

«Рапорты заставляли писать, чтобы в случае чего тебя захоронили на позициях. Не знаю для чего», - цитирует Киндюка РИА Новости.

Украинский военнослужащий предположил, что такие рапорты их заставляют писать, чтобы в случае гибели не выплачивать компенсации семьям.

Владимир Киндюк попал в плен на Кременском участке фронта в Донбассе, он служил в 100-й бригаде теробороны ВСУ. По словам пленного, украинские власти уже прекратили выплачивать деньги его семье.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли до 160 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях. На Купянском направлении были пресечены действия двух украинских ДРГ.

Также сообщалось, что российские войска уничтожили около 180 бойцов ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях.

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