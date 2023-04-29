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НовостиПроисшествия29 апреля 2023 8:18

Четыре цистерны повреждены при ударе беспилотника по нефтебазе Севастополя

Эти резервуары уже почти догорели, отметил глава города
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Четыре цистерны повреждены при ударе беспилотника по нефтебазе Севастополя

Четыре цистерны повреждены при ударе беспилотника по нефтебазе Севастополя

Фото: Олег Укладов

В результате атаки беспилотника на нефтебазу в Севастополе были повреждены четыре резервуара, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Те четыре цистерны, по которым были нанесены удары, они практически уже догорели», – сказал глава Севастополя журналистам.

Напомним, пожар на топливном резервуаре в районе Казачьей бухты начался ночью 29 апреля после удара беспилотника. Ему был присвоен четвертый класс сложности, а его площадь составила около 1000 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Позже Развозжаев сообщил, что пожар удалось локализовать. По его словам, пожарные расчеты действовали быстро и профессионально. Сейчас Роспотребнадзор проводит замеры допустимых концентраций веществ в районе. Инцидент никак не повлияет на снабжение Севастополя топливом, отметил глава города.