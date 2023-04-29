Четыре цистерны повреждены при ударе беспилотника по нефтебазе Севастополя Фото: Олег Укладов

В результате атаки беспилотника на нефтебазу в Севастополе были повреждены четыре резервуара, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Те четыре цистерны, по которым были нанесены удары, они практически уже догорели», – сказал глава Севастополя журналистам.

Напомним, пожар на топливном резервуаре в районе Казачьей бухты начался ночью 29 апреля после удара беспилотника. Ему был присвоен четвертый класс сложности, а его площадь составила около 1000 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Позже Развозжаев сообщил, что пожар удалось локализовать. По его словам, пожарные расчеты действовали быстро и профессионально. Сейчас Роспотребнадзор проводит замеры допустимых концентраций веществ в районе. Инцидент никак не повлияет на снабжение Севастополя топливом, отметил глава города.