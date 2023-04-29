Специалисты Бундесвера обучают украинский спецназ для контрнаступления Фото: REUTERS

Специалисты Вооруженных сил Германии обучают украинские силы специального назначения для контрнаступления, сообщают немецкие СМИ.

По информации газеты Bild, подготовка украинского спецназа проходит на более чем десяти военных базах Германии. Бойцов обучают тактике уличных боев, что, говорит о подготовке Киева к проведению операций в населенных пунктах, отмечается в сообщении. Также военные проходят подготовку к штурму укрепленных позиций и действиям в тылу.

Как уточняет издание, обучение проходят минимум тысяча украинских военнослужащих. Министерство обороны Германии не дают позитивных прогнозов готовящемуся Украиной контрнаступлению, ожидая «ограниченных прорывов» на линии соприкосновения.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская армия уже ведет контрнаступление в Донбассе. По ее словам, ВСУ ведут «контрштурм» в Артемовске и Авдеевке, а также в районе Марьинки и Лимана.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассмотрел все возможные сценарии возможного контрнаступления ВСУ, убедившись в готовности российских военных отражать любые атаки противника.