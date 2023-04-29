Российские средства ПВО сбили два беспилотника над Крымом Фото: REUTERS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили над Крымом два беспилотника, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и еще один подавлен средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет», – написал он в своем Telegram-канале.

Глава Крыма призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Напомним, ночью 29 апреля в Севастополе после атаки беспилотников произошел пожар на топливной базе в районе Казачьей бухты. Ему был присвоен четвертый класс сложности, а его площадь составила около 1000 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Позже стало известно, что после удара дронов были повреждены четыре резервуара, которые уже почти догорели.