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НовостиПроисшествия29 апреля 2023 9:23

Российские средства ПВО сбили два беспилотника над Крымом

Жертв и разрушений нет, отметил глава республики
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские средства ПВО сбили два беспилотника над Крымом

Российские средства ПВО сбили два беспилотника над Крымом

Фото: REUTERS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили над Крымом два беспилотника, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и еще один подавлен средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет», – написал он в своем Telegram-канале.

Глава Крыма призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Напомним, ночью 29 апреля в Севастополе после атаки беспилотников произошел пожар на топливной базе в районе Казачьей бухты. Ему был присвоен четвертый класс сложности, а его площадь составила около 1000 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Позже стало известно, что после удара дронов были повреждены четыре резервуара, которые уже почти догорели.