Володин о решении Байдена баллотироваться в президенты США: «Мир сошел с ума»

Вячеслав Володин Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена пойти на второй срок.

В беседе с политическим обозревателем ВГТРК Павлом Зарубиным спикер Госдумы, говоря о намерении американского лидера вновь баллотироваться в президенты, заявил, что «по-видимому, мир сошел с ума».

Напомним, ранее Володин заявил, что Байден хочет пойти на второй президентский срок, поскольку боится понести наказание на фоне низкой популярности у населения. Кроме того, он обвинил главу Белого дома в подрыве газопроводов «Северного потока», создании военных биолабораторий, разрушении экономики Европы и геноциде мирных жителей России и Украины.

Как писал сайт KP.RU, Байден официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок на предстоящих в 2024 году президентских выборах. Объявление о намерении участвовать в выборах главы государства он сделал 25 апреля – в тот же день, что и четыре года назад.