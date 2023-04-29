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НовостиПолитика29 апреля 2023 10:18

Володин о решении Байдена баллотироваться в президенты США: «Мир сошел с ума»

Спикер Госдумы прокомментировал планы американского лидера в беседе с журналистом Павлом Зарубиным
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Вячеслав Володин Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Вячеслав Володин Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена пойти на второй срок.

В беседе с политическим обозревателем ВГТРК Павлом Зарубиным спикер Госдумы, говоря о намерении американского лидера вновь баллотироваться в президенты, заявил, что «по-видимому, мир сошел с ума».

Напомним, ранее Володин заявил, что Байден хочет пойти на второй президентский срок, поскольку боится понести наказание на фоне низкой популярности у населения. Кроме того, он обвинил главу Белого дома в подрыве газопроводов «Северного потока», создании военных биолабораторий, разрушении экономики Европы и геноциде мирных жителей России и Украины.

Как писал сайт KP.RU, Байден официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок на предстоящих в 2024 году президентских выборах. Объявление о намерении участвовать в выборах главы государства он сделал 25 апреля – в тот же день, что и четыре года назад.