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НовостиПолитика29 апреля 2023 10:45

Посол России пообещал Варшаве ответ на захват здания школы при дипмиссии РФ

Школа продолжит работу в других помещениях посольства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Посол России пообещал Варшаве ответ на захват здания школы при дипмиссии РФ

Посол России пообещал Варшаве ответ на захват здания школы при дипмиссии РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия ответит Польше на захват школы при посольстве РФ в Варшаве, заявил российский посол Сергей Андреев.

«Какая это будет реакция, я не хочу предвосхищать. Решение на этот счет будет приниматься в центре», – сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам дипломата, школа при посольстве России продолжит работу в других помещениях дипломатической миссии. Российская сторона обеспечит нормальное завершение учебного года и сдачу экзаменов, заверил Андреев.

Напомним, утром 29 апреля к зданию школы при посольстве России в Варшаве в сопровождении полиции пришли представители мэрии и в присутствии российских дипломатов взломали калитку и заблокировали школу.

Позже власти Польши потребовали от сотрудников школы при российском посольстве в Варшаве до 19:00 мск покинуть здание. В данный момент представители мэрии Варшавы совместно с полицейскими проводят опись имущества в здании школы.