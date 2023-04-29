Посол России пообещал Варшаве ответ на захват здания школы при дипмиссии РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия ответит Польше на захват школы при посольстве РФ в Варшаве, заявил российский посол Сергей Андреев.

«Какая это будет реакция, я не хочу предвосхищать. Решение на этот счет будет приниматься в центре», – сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам дипломата, школа при посольстве России продолжит работу в других помещениях дипломатической миссии. Российская сторона обеспечит нормальное завершение учебного года и сдачу экзаменов, заверил Андреев.

Напомним, утром 29 апреля к зданию школы при посольстве России в Варшаве в сопровождении полиции пришли представители мэрии и в присутствии российских дипломатов взломали калитку и заблокировали школу.

Позже власти Польши потребовали от сотрудников школы при российском посольстве в Варшаве до 19:00 мск покинуть здание. В данный момент представители мэрии Варшавы совместно с полицейскими проводят опись имущества в здании школы.