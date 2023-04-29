Администрация Новой Каховки сообщила о жесточайшем обстреле со стороны ВСУ

ВСУ устроили массированный обстрел Новой Каховки Фото: REUTERS

Администрация Новой Каховки в Херсонской области сообщила о массированном обстреле со стороны ВСУ и попросила жителей города спрятаться в укрытиях.

“Новая Каховка и населенные пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ. Просим всех находиться в укрытиях и сохранить свои жизни и здоровье”, – сообщили в телеграм-канале администрации.

В результате обстрела некоторые населенные пункты в пригороде остались без света из-за повреждений оборудования на городской электроподстанции и линиях электропередачи.

Напомним, сутками ранее украинская армия всю ночь обстреливала Новую Каховку. По мнению главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, Киев делает это для того, чтобы посеять страх и панику в городе.

Ранее глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов допускал, что ВСУ могут готовиться к форсированию Каховского водохранилища, для чего накапливают резервы на правом берегу Днепра.